Magnum, il gigante buono: le volontarie hanno pagato per salvarlo. Ora ci vuole il miracolo

La vita di Magnum era un inferno e non è un modo di dire. È stato visto dietro le sbarre di una perrera in Spagna ridotto a pelle e ossa per aver perso ogni speranza! Con lo sguardo spento a mala pena si reggeva in piedi. Per questo le volontarie quando lo hanno visto lo hanno letteralmente riscattato e hanno pagato per portarlo fuori da lì. Era poco più che un cucciolo. Ora ha 7 anni, è stato portato in salvo al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate in provincia di Como dove vive al sicuro ma non è mai arrivata una richiesta per lui. Eppure è un cane davvero bravo, lo chiamano il gigante buono non a caso. Magnum è un incrocio Corso, accetta e ama la presenza di bambini, non c’è un solo bimbo che non ami portare Magnum a passeggio!

È buonissimo con le persone e con i bambini è molto delicato nonostante la sua grandezza, è sano, castrato, chippato e ha tutte le vaccinazioni.

Aiutiamo Magnum a trovare la sua felicità.

"All' inizio, ci spiega Catia una delle volontarie, avevamo un po' di timore nel farlo interagire con altri cani e per questo eravamo molto attenti anche in passeggiata, ma dopo mesi di intenso lavoro con lui, abbiamo potuto constatare che in realtà accetta femmine e maschi (purché non siano dominanti e ovviamente previo inserimento)". Facciamo questo piccolo miracolo di Natale per lui?

Molto ubbidiente ed intelligente.

Si trova al villaggio a quattro zampe di Cermenate, Como.

Per informazioni solo se davvero interessati:

www.unionefalaforza.it

Catia Giulia Cortesi 3409184408

Sere Stanco 3896055529