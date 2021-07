Iagolandia, a Guanzate il primo parco giochi a tema per cani dove si divertono anche gli "umani"

3mila metri quadri divisi in aree tematiche con giochi d'acqua, percorsi, eventi speciali per i nostri amici a 4 zampe: un posto bello e sicuro per tutti

A volte è davvero difficile trovare un posto per far sfogare i nostri amici a 4 zampe, per farli divertire e divertirci insime a loro. A Guanzate è nato questo spazio il primo in Italia: si chiama Iagolandia ed è un parco giochi a tema...per cani.

Sono Grazia e Martina le idetarici di Iagolandia, un luogo pensato per il divertimento in sicurezza di cane e proprietario.

Il parco giochi è di ben 3000 metri quadri suddivisi in 4 aree tematiche, ognuna con giochi diversi e con un'immagine pensata e realizzata in stile fumetto.

Questo progetto nasce per permettere a cani e proprietari di avere un posto bello, sicuro e divertente in cui passare del tempo insieme.

Ciclicamente sono organizzate giornate ludiche a tema, come i giochi d'acqua, gli aperitivi con delitto, la caccia al tesoro e molte altre iniziative che stanno coinvolgendo sempre piu' persone che si divertono, insime ai loro pelosi, nel parco giochi!

C'è una vera e propria mappa, in stile fumetto che illustra tutte le vare aree: c'è il bosco, la zona relax, il paese delle meraviglie e l'area ricreativa. Tantissimi sono anche gli eventi studiati per far divertire insieme cani e padroni. Si festeggiano anche compleanni rigorosamente "canini".

A differenza di un Centro cinofilo in cui sei obbligato a seguire corsi o attività al Parco giochi puoi semplicemente portare il tuo cane a giocare, correre e svagarsi.

A differenza di un’area cani dove quando vai non sai chi trovi, dove rischi di dover aspettare e dove spesso la pulizia lascia a desiderare al Parco giochi questo non succede. Puoi prenotare l’area in esclusiva, in caso di necessità puoi avere il supporto di personale qualificato sempre presente e frequentandolo potrai trovare anche degli amici per il tuo cane.

Iagolandia è a Guanzate (Co), Via Patrioti 117

Info WhatsApp: 3925425057