Gigi, il cane legato talmente stretto che non poteva mai sedersi. Cerca casa a Como

Adesso si "allunga" sempre Gigi, come per stirarsi, come se quello spazio che tanto gli è mancato, quando era legato strettissimo, ora lo volesse recuperare. Gigi, questo bellissimo e lunghissimo cane, viene dalla Spagna ma ora cerca casa a Cermenate (Como) dove è già ospite al Villaggio a 4 Zampe in via privata Amendola.

Ha bisogno di una famiglia e di quel calore che nessun canile o rifugio, per quanto adeguato, può dare. Era tenuto legato al collo con una corda strettissima che gli impediva di sedersi. Giorno e notte in piedi e poi sfinito, per terra, nei rari momenti in cui gli era consentito. Così per tutta la sua infanzia. Ora ha due anni, soffre il box ma ha voglia di vivere e di stare a contatto con la gente. Ha tutto il tempo, con un po' di pazienza, di risolvere i suoi traumi.

Per tutte le info necessarie se seriamente interessati contattate Catia 340.9184408 oppure Serena 389.6055529

Si trova al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate Como.