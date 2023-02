Sono due, sono indivisibili e nessuno li vuole: i gatti Shon e Josh cercano casa a Como

Como Scodinzola, l'associazione di volontariato che recupera e aiuta cani, gatti e tutti gli animali in difficoltà si è ritrovata ad avere a che fare con due piccoli gattini di 4 mesi. Le adozioni di coppia sono sempre un dilemma. È meglio separare un duo intrecciato, visto che chi adotta vuole un solo animale, oppure rispettare i legami fortissimi che si creano tra due creature che hanno condiviso tanto?

Siccome crediamo nei miracoli e con tutte le vostre condivisioni avete già aiutato Joker ad essere adottato insieme al suo gemellino Spike (qui la loro storia: adesso sono felicemente insieme nella loro nuova famiglia) ci riproviamo con questi due fratellini rossi, dolcissimi e coccoloni che si chiamano Shon e Josh.

C'è così tanto amore tra questi due piccolini che sono prontissimi a donarlo a chiunque allunghi una mano per un carezza.

Se adottate due mici, sarete sicuri che in casa vostra non ci sarà mai solitudine e avrete due cuccioli che vi strapperanno sempre un sorriso. Considerando anche che un gatto solo in un appartamento potrebbe davvero soffrire se la famiglia trascorre fuori (a scuola o al lavoro) gran parte della giornata.

Con Shon e Josh avrete risolto anche questo problema perché loro si fanno compagnia stando aggrovigliati tutto il giorno ma nello stesso tempo sono estremamente affettuosi anche con gli umani. Sono a Como. Per info Valentina 338.6129264