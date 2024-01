Tudy, sola da troppo tempo: la sua padrona è in Rsa e non tornerà. Cerca casa a Como

Trudy è una gatta bella e gentile. Forse ancora non si è resa conto che la sua mamma umana non tornerà più. L'anziana signora è ricoverata in una Rsa da un anno circa. Fino all'ultimo giorno tutti hanno sperato in un ricongiungimento tra le due ma purtroppo la cosa sempre impossibile e Trudy oramai è sola da troppo tempo: i mesi passano e la micia non interagisce quasi con nessuno (tranne con le persone che vanno a darle da mangiare ma che si fermano in casa poco tempo) e il suo mondo è diventata una grigia attesa.

È una gatta abituata a stare in casa, a fare i bisogni educatamente nella lettiera. Ha 8 anni ed è davvero dolcissima. Per lei si cerca casa a Como e provincia, aiutiamola. Per informazioni potete contattare Beatrice (via WhatsApp) al numero 339 718 4758.