Prima e dopo l'adozione: questo è il miracolo della condivisione. Emmental vi ringrazia

Non uno, ma ben due appelli sono serviti per il bellissimo Emmental che era stato lasciato in un bosco in fin di vita, dopo essere stato attaccato dai cinghiali. E così piano piano, grazie alle amorevoli cure di Como Scodinzola, l'associazione di volontariato che aiuta gli animali in difficoltà, Emmental si è salvato e ha cominciato a stare bene. Il primo appello su QuiComo a gennaio 2023. Ma fino a poche settimane fa nessuno si era interessato a lui nonostante le centinaia di migliaia di condivisioni. Ci abbiamo riprovato. Lucia, una delle volontarie, ci ha mandato nuove foto di questo cagnolone bellissimo e lo scorso 6 agosto è uscito il nuovo appello. Volevamo ringraziare voi lettori di QuiComo per averlo condiviso così tanto perché anche se agosto, anche se avevamo perso le speranze Emmental ha trovato casa. Vi saluta con questo video (fatto da Lucia Franchini) e con la foto della sua nuova casa.

Dalla cuccia che gli hanno preparato i suoi adottanti (con tanto di cuscinoni e giocattolini) crediamo che avrà proprio una bella vita.

Vi scriviamo sempre appelli disperati, ogni tanto è bello raccontarvi anche il lieto fine, spiegarvi che il vostro click e la vostra condivisione sono state parte di questo piccolo miracolo. Emmental è solo uno dei tantissimi cani che con un gesto avete aiutato a far adottare. Grazie di cuore.