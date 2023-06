Thor, il cucciolo senza colpe che finirà in gabbia a Como: possiamo ancora aiutarlo

Thor è un cucciolo bellissimo e vivace di 5 mesi. È un "comasco doc", nato da una cucciolata di 10 spendidi incroci tra madre pitbull puro e il padre che è un incrocio tra pitbull e boxer.

Vincenzo ci racconta che questa è stata una gravidanza non voluta. I due cani erano "vicini di casa" e la pitbull è rimasta incinta senza che nessuno si accorgesse del fatto.

Da questo "amore clandestino" sono nati 10 cuccioli di una bellezza disarmante. Uno purtroppo è morto subito dopo il parto, gli altri 8 sono stati subito adottati, grazie anche all'impegni di Vincenzo (che oltretutto ne ha preso uno) che ha da subito cercato una sistemazione per tutti. Anche Thor aveva trovato la sua casa ma qualcosa con la famiglia che lo ha avuto in prova, non ha funzionato e ora se non si troverà uno stallo o una nuova casa per lui, venerdì (tra due giorni) sarà portato in canile. Il cane non ha colpe, è vivace come tutti i cuccioli ma è assolutamente adorabile e bellissimo. Non vogliamo entrare nei dettagli del perché queste persone hanno deciso di rinunciare a lui, tanto non cambierebbero le cose: il nostro scopo è solo quello di evitare al Thor la gabbia del canile. Ha 5 mesi, non lo merita.

Thor andrà solo a persone realmente amanti degli animali e Vincenzo si occuperà di controllare dopo l'affido e prima dell'adozione che sia trattato bene e amato come tutti i suoi fratelli che ora sono felicissimi nelle loro nuove famiglie.

Per informazioni Vincenzo 346.7203713 oppure Dennis 348.6449793