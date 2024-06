Missione cuccioli, salvati appena in tempo con la loro mamma: cercano casa a Como

Caramello, Avena e Orzo sono tre bellissimi cuccioli (incrocio con setter) che aspettano di essere adottati a Cermenate (Como) da una famiglia che sia la loro casa per sempre. La vita per loro è cominciata in salita ma grazie alle volontarie del Villaggio a 4 Zampe ora per questi meravigliosi cagnolini si apre una possibilità. Hanno 3 mesi e mezzo e quando sono arrivati al rifugio erano deboli e denutriti. La loro mamma Tea, salvata con loro, pesava meno di 10 chili ma nonostante fosse debilitata non ha mai smesso di accudire i suoi piccoli. Mamma e cuccioli sono stati abbandonati e sarebbero certamente morti se non altro per l'indifferenza che li circondava, se non fossero intervenute le volontarie. Ma questa è un'altra storia e noi vogliamo guardare al futuro.

Tutti all'inizio erano comprensibilmente spaventati ma ora che si sono ambientati sono vivaci e curiosi. La mamma Tea e il fratellino Caffè sono stati adottati qualche giorno fa. Caramello (in copertina), Avena e Orzo cercano casa a Como e provincia o zone limitrofe. Solo per chi realmente interessato numero WhatsApp di Elena è 333.9030095, per fissare un appuntamento per andarli a trovare a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe dove si trovano ora. E vi aspettano.