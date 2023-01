Como, missione cuccioli: sono 11 e sono da salvare tutti il 28 gennaio

Ci risiamo, sì. È sempre la stessa storia che si ripete. Sono cuccioli innocenti di pochissimi mesi e sono già dei sopravvissuti.

La loro purezza e innocenza non li ha ancora resi diffidenti. Perché sono avvolti, nonostante tutto, dal candore che appartiene ad ogni animale appena nato che ha ancora, nonostante tutto, fiducia nell'uomo. È l'ultima missione salva cuccioli di Como Scodinzola, l'associazione di volontariato che sta cercando di aiutare queste piccole anime in difficoltà. Vengono da Benevento dove, come sempre, il braccio lungo delle volontarie di Como, Rosetta li ha trovati nelle situazioni più inquietanti. Un vero e proprio inferno in terra fatto di abbandoni, crudeltà, botte, privazioni e quando va bene semplice indifferenza. Spesso li ha dovuti svezzare sperando che il suo amore li tenesse attaccati alla vita.

Così, un po' arruffati e bozzi, questi cagnolini arriveranno a Como proprio sabato 28 gennaio e poi saranno portati presso la pensione Lilli e il Vagabondo e qui dalle 15 alle 17 c'è l'evento aperto al pubblico per poterli incontrare.

Non si poteva aspettare. Il motivo è semplice: non saranno eternamente cuccioli e il trasporto di stazze grandi è molto difficile e costoso, così come lo sono le adozioni. Per essere sinceri fino in fondo nessuno di questi undici cuccioli sarà di taglia piccola. Lucia, la nostra referente di Como Scodinzola, ci comunica con la solita sincerità speranzosa, che sono future taglie medio-grandi dai 20 ai 30 chili, per intenderci. Di preciso non si può sapere, perché di preciso questi esseri meravigliosi non hanno nulla, se non la volontà di farcela. Tanti chili, tante coccole e tanto amore!

Sabato 28 gennaio al rifugio di Lilli e il Vagabondo Lucia, Barbara e Federica, le volontarie di Como Scodinzola, saranno lì ad aspettarvi e a aiutarvi a prendere la decisione che vi cambierà la vita (e il cuore) per sempre. Potrete interagire con gli undici cuccioli e magari aiutarci a fare il miracolo: ovvero che siano adottati o quantomeno presi in stallo tutti.

Vi confidiamo l'ultimo segreto: l'immagine di copertina è di un cane della scorsa missione salva cuccioli. Questi undici paciocconi in arrivo il prossimo sabato non stavano mai fermi e non è venuta una foto decente ma sono tutti bellissimi, buoni e dolci. Quindi le loro foto le trovate all'interno dell'articolo nella Gallery. Non sono comunque irresistibili?

Per informazioni Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 3479253911

www.comoscodinzola.it