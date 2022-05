Missione Cuccioli, solo due giorni per incontrarli e salvarli

Arrivano dal Sud, recuperati da situazioni difficili e crudeli. Staranno qui, sotto l'ala protettiva di Como Scodinzola, solo il tempo necessario per incontrarvi e farsi amare e se durante i giorni organizzati per gli incontri (il 18 e il 19 giugno) nessuno li adotterà o si interesserà a loro torneranno a Benevento.

A volte ci sono decisioni difficili da prendere. Soprattutto quando ci si fa carico della vita e della dignità di altri esseri viventi. Como Scodinzola da anni si impegna nel volontariato per dare una possibilità ai cani sfortunati, cuccioli, adulti, sani e malati. Spesso è Rosetta, il braccio lungo dell'associazione Comasca al Sud Italia, che viene chiamata a recuperare scatole, sacchetti, cani legati, maltrattati, soli. Poi piano piano, dopo gli appelli di Como Scodinzola, quando almeno si ha un'interessamento da parte di qualcuno a Como o comunque al Nord Italia, i cani vengono trasportati lungo la penisola, in un viaggio per loro faticoso e anche stressante: è il viaggio della speranza.

Come tante gocce che insieme formano l'oceano alla fine, giorno dopo giorno, uno dopo l'altro i cani di cui si occupano Lucia, Barbara e Federica vengono salvati. Ma qualche volta bisogna spingere sull'accelleratore. Perchè i cuccioli sono tanti, e poi crescono e saranno difficili da trasportare o da far adottare. L'altro giorno quindi è stata Lucia a chiamare la redazione di QuiComo per dirci che i cani da far arrivare erano minimo 15 e non c'era tempo per preparare appelli specifici per pre-affidi o cenni d'interesse. "Organizzeremo due giornate di incontri per i cuccioli, una sorta di Open day al rifugio Lilli e il Vagabondo, ma devono salire adesso o si creerà un sovraffollamento per Rosetta e se nessuno li vorrà torneranno purtroppo indietro perchè al momento la pensione per tutti è un costo che non possiamo sostenere".

Un'occasione imperdibile per incontrare una valanga di cuccioli bellissimi e coccolosi, tutti in cerca di una famiglia amorevole. Un'occasione per i cani che potranno trovare casa e per voi che li potrete vederli dal vivo in tutto il loro splendore. Potrebbe scattare l'amore a prima vista e comunque sarà una giornata speciale d'incontro e conoscenza.

Il 18 e 19 giugno i 15 cucciolini saranno alla pensione Lilli e il Vagabondo di Origgio e dalle 15 alle 17 potrete vederli scorrazzare allegri e ovviamente potrete innamorarvi perdutamente di uno di loro. I cuccioli sono di taglie che vanno dalla medio piccola alla media (non ci sono mini cuccioli).

Non sarà possibile portarsi a casa un cucciolo in questa occasione ma sarà possibile dare l'avvio all'iter di adozione. Chi non troverà casa, affido o uno "sponsor" tornerà a Benevento. Ma siamo sicuri che non accadrà. Lucia e le volontarie sono preoccupate, consapevoli che potrebbe non esserci il lieto fine per tutti. Ma dare loro una possibilità concreta, portarli qui per farveli vedere e toccare con mano, adesso che sono piccoli e pelosoni è la scelta dettata dal cuore di chi sa che le probabilità per loro di trovare amore e una casa, in questo modo aumentano esponenzialmente. Aiutiamoli. Che sia per loro un viaggio di sola andata.

Per informazioni ecco i recapiti delle volontarie di Como Scodinzola (Whatsapp): Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 3479253911 o in mail a comoscodinzola@gmail.com

N.B. Le foto nell'articolo sono solo di alcuni dei cuccioli che saranno presenti all'incontro organizzato da Como Scodinzola.