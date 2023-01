Joker, il gatto che ha battuto ogni record: restituito dopo meno di 24 ore. Cerca casa a Como

Joker, questo bellissimo gattino di 9 mesi, era felice di aver trovato una famiglia tutta sua ma, dopo nemmeno 24 ore, è stato riportato indietro. Pare che alla base della repentina restituzione ci sia stato quello che Como Scodinzola, l'associazione di volontariato che aiuta gli animali in difficoltà, definisce "piccolo difetto di fabbricazione". Un problemino che è stato risolto, come spiegano le volontarie nel post di Instagram che riportiamo integralmente. Senza volerci addentrare in alcuna polemica, cerchiamo solo di trovare una nuova e definitiva sistemazione per questo delizioso gatto che merita una casa che sia per sempre. Si pensa sempre che i gatti siano meno sensibili dei cani, ma non è per nulla vero. La gestione di un gatto non è meno impegnativa. Bisogna comunque prendersene cura, anche affettivamente e trascorrere insieme del tempo, da dedicare al gioco e alla conoscenza reciproca per poter convivere in serenità e permettergli di socializzare. Per chi volesse informazioni su Joker ecco il numero della volontaria Valentina (via Whatsapp) 338.6129264.

Joker ha anche un gemellino, Spike con cui anche adesso è in stallo: se proprio volessimo renderli felici si possono adottare tutti e due, anche in coppia (o singolarmente).