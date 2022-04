Como, otto cuccioli da salvare e pochissimo tempo per farlo

Questi cuccioli sono stati buttati in strada appena hanno iniziato a mangiare da soli. Come sempre è stata chiamata Rosetta, il braccio lungo di Como Scodinzola al Sud Italia che li ha salvati da morte certa. Succede poi che vengono fatti appelli per farli arrivare a Como di modo che abbiano già qualcuno disposto ad adottarli o almeno a tenerli in stallo. E appena le volontarie mettono la foto dei cuccioli sulle pagine social le persone si scatenano: e chi non vorrebbe un piccolo batuffolo peloso da coccolare? Oggi vi sveleremo una cosa: i cuccioli crescono, e lo fanno anche molto in fretta. Per cui dal momento in cui vengono trovati (abbandonati chiusi in scatole, sacchetti, legati e chi più ne ha ne metta, perchè la crudeltà umana a volte non ha limiti) a quando arriva la vostra richiesta non saranno proprio identici. Ma sono sempre cuccioli, giovani cani con tanta voglia di vivere e che avrebbero diritto a poter avere una possibilità, almeno una di lasciare l'inferno e trovare una famiglia. Li avete visti i 5 piccolini nella foto di copertina? Ecco come sono adesso. Cercamo adozione o stallo a Como e la loro sola possibilità è nelle vostre mani, perchè se non avranno qualcuno interessato a loro, il 15 aprile non potranno arrivare al Nord. E poi, alla prossima staffetta, saranno già grandi. Troppo. Sul "mercato" delle adozioni le loro quotazioni sono basse a causa della futura taglia, perché tutti vogliono il cane piccolo. "Sono sicura - ci dice Lucia Franchini, volontaria di Como Scodinzola - che se le famiglie potessero incontrarli si innamorerebbero della loro simpatia. Ma purtroppo le nostre finanze sono ridotte all'osso e pensare di metterli in pensione tutti a 4€ al giorno è davvero un azzardo. E se poi nessuno li volesse? Questi 5 cuccioli avevano fatto furore al ritrovamento e ancora oggi ci chiamano per loro. E la gente ci rimane male quando mando le foto attuali perché non risultano più "carini" come 2 mesi fa e quindi rinunciano all'adozione". Ve li presentiamo uno ad uno, se volete aiutarci a fare questo miracolo potete contattare via WhatsApp le volontarie Lucia 346.3223576, Federica 347.9253911 e Barbara Barbara 347.0186913. Aiutiamoli ad arrivare a Como il 15 aprile! .

NAOMI, 3 mesi e mezzo, futuri 23-25 kg

JASPER, 3 mesi e mezzo, futuri 28 kg

OREGON, 3 mesi e mezzo, futuri 28 kg

OCEANIA, 3 mesi e mezzo, futuri 20-22 kg

RUNA, 3 mesi e mezzo, futuri 20-22 kg

Questi 5 cuccioli sono stati buttati via appena finito lo svezzamento. Abbandonati, sempre in condizioni al limite tra la vita e la morte anche le due "gemellone", TIANA, 3 mesi e mezzo, futuri 30-32 kg e SOLAIKA, 3 mesi e mezzo, futuri 33-35 kg

Infine, ultima ma non certo per bellezza e virtu', la piccola (si fa per dire, ma rispetto agli altri rimarrà una taglia media sui 15 Kg) BEYONCE' che ha 5 mesi,