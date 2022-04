Como, in via Lazzago i vigili del fuoco salvano un coniglietto nano

I vigili del fuoco non si tirano mai indietro e da sempre, oltre che verso noi cittadini, corrono in aiuto anche di animali in difficoltà. A chiamarli oggi 15 aprile la baby sitter di una bambina disperata perchè il suo coniglio nano era finito dietro un pesantissimo armadio in un'abitazione in via Lazzago. Lieto fine quindi per il dolcissimo animaletto e per la bimba che era tanto preoccupata per la sua sorte dopo che era caduto dietro il grosso mobile.