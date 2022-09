La grande festa (con sfilata) per aiutare i cani bisognosi

Amanti degli animali preparatevi: domenica 18 settembre a Cermenate una giornata meravigliosa con tante iniziative dedicata ai cani ospiti del Villaggio a 4 Zampe e non solo. Potrete far partecipare il vostro cane, di razza ma soprattutto se meticcio e magari adottato in qualche canile, alla sfilata di bellezza (che include anche la simpatia e i diversamente belli). Inoltre ci saranno bancarelle e le volontarie di L'Unione fa la Forza (associazione in aiuto dei cani in difficoltà) potranno anche farvi conoscere tutti i cani che sono adottabili presso il rifugio. Sarà una vera e propria festa anche per celebrare i 5 anni dell'associazione. Oltre alla sfilata e alla passeggiata sociale, trucca bimbi, bibite, cibo e tanti gadget da poter comprare per aiutare i cani meno fortunati. Chi vuole potrà contribuire anche con crocchette e umido per gli animali che cercano casa. Tutto il ricavato sarà destinato ai cani bisognosi. Contattate per iscrizioni e informazioni Ilaria al 331 223 10 96