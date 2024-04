Il viaggio all'inferno di Catia a Ilaria per salvare 10 cani da morte certa: hanno bisogno di un miracolo

Catia e Ilaria sono partite due giorni fa da Cermenate (Como) a Malaga, che è la loro destinazione finale dove le aspetta Linda. Sono le volontarie (insieme anche a Serena) de L’Unione fa la forza, un'organizzazione di volontariato comasca. Dalle gabbie dove non arriva nessuno, da quel luogo dove i cani muoiono lentamente stipati l'un l'altro, è arrivato disperato messaggio di aiuto che loro hanno raccolto con coraggio e determinazione: troppi cani ammassati e sofferenti e quindi le ragazze sono ancora una volta in viaggio verso l'inferno delle perreras. Per farvi capire in copertina c'è Leone, un mastino spagnolo: pesa 38kg, dovrebbe pesarne 60. Se non lo avessero preso sarebbe morto lentamente.

Per Catia, Ilaria, Sere e Linda non c'è tempo di avere paura, o di arrabbiarsi: loro agiscono. Vanno in Spagna ed entrano in questi inferni ed è già un miracolo che possano farlo: è il frutto di tanti anni di diplomazia e relazioni ben conservate. Entrano e i loro occhi vedono l'orrore e in poche ore devono scegliere chi salvare e spesso non c'è un perché, sono tutti bisognosi quei cani e disperati, soli, sporchi, stipati: la sola cosa certa è che moriranno presto. Ci sono tanti modi per aiutarle, oltre alle adozioni (qui come fare), perché ogni piccolo gesto può essere fondamentale per portare un altro cane fuori da lì. Potete seguire le loro missioni su su Facebook o sul sito www.unionefalaforza.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'orrore nei loro occhi: il racconto di Catia

Racconta Catia, presidente dell'associazione: "È difficile poter dire di no quando ci sono centinaia di cani in condizioni disperate. Siamo partiti con la speranza di aiutare tante anime, abbiamo trovato, per fare un esempio tra tanti, un mastino, Leone pelle ed ossa: pesa 38 kg, dovrebbe pesarne 60. È ridotto in condizioni pietose. Abbiamo salvato due levriere direttamente dal Gualtiero. Provate a immaginare il nostro sforzo: dobbiamo entrare nella casa di un cacciatore, fare finta di nulla e bere un caffè, perché se mostrassimo la nostra rabbia per come sono ridotti i cani, per dispetto non ce li darebbero. Nell'inferno della perreras abbiamo preso una cucciola di poco più 4 mesi, portata lì a morire solo perché il proprietario non la voleva più: pensava che avesse una zampa rotta e invece di curarla ha pensato di buttarla via.



Abbiamo ancora 8 giorni davanti a noi, solo 8, per loro. Sono tanti, troppi. Quando entriamo in quell'inferno incrociamo i loro sguardi pieni di paura, con il dolore nel cuore di non poterli salvare tutti. Scegliere è uno strazio ma purtroppo il Dio denaro sarà lì a batter cassa e gli aiuti sono veramente pochi.

Siamo stati tanto criticati da alcune associazioni italiane: "perche salvate dalla Spagna se in Italia c’è ne sono tanti che hanno bisogno?" La mia risposta è sempre questa: “perché fortunatamente ce ne sono tante di associazioni italiane che aiutano e poi ricordiamo che noi salviamo anche cani dall'Italia. Tutti i cani hanno diritto a essere salvati da quella vita di stenti e torture.

Noi abbiamo il dovere di garantire a loro una rinascita, provando a donargli una seconda vita. Non sappiamo quanti cani riusciremo a salvare in questa missione (mentre scriviamo l'articolo le ragazze sono ancora a Malaga e ne hanno scelti 10) ma vi chiediamo con il cuore in mano un aiuto. Per aiutarli ci vogliono tante mani, grazie a chi accoglierà il nostro appello".

I cani salvati faranno un periodo nel rifugio spagnolo dell'associazione per poi arrivare a Cermenate (Como) al Villaggio a 4 Zampe, dove potranno essere adottati. Per conoscere o adottare questi cani salvati dall'inferno potrete scrivere a Catia su Whatsapp al 340.9184408, oppure a Ilaria 331.2231096, Serena 389.605 5529 o Linda + 34 651115340.