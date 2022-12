Cermenate, i 5 cani che nessuno vuole: rifiutati e incompresi. Serve un miracolo di Natale

Il Natale si avvicinata anche a Cermenate al rifugio Villaggio a 4 Zampe. Proprio lì, la scorsa domenica, Tra bancarelle, Babbi Natale, panini, dolciumi e birra abbiamo conosciuto i cani loro ospiti, quelli con maggiori difficoltà ad essere adottati e con tristi storie alle spalle. Sono proprio casi così detti disperati, cani che nessuno nota o vuole. I primi due che vi presentiamo sono Minnie e Gio'. Cosa hanno di sbagliato? Nulla. Sono stati trovati abbandonati in un bosco nei pressi di Catania da piccoli. Nessuno li ha voluti e gli anni, implacabili, sono passati tra le sbarre dei canili fino ad arrivare nel Comasco. Minnie e Gio' sono bravissimi con tutti, affettuosi, calmi, mangioni e amano molto anche i bambini. C'è solo una clausola per chi li volesse adottare: sono inseparabili. È impossibile pensare ad affidi in case diverse, probabilmente morirebbero di dolore. Sono troppo legati tra loro.

Dante e Leonardo sono davvero dei bei cani. Taglia medio-grossa, aono stati trovati cuccioli in un fosso su una strada a scorrimento veloce in Romania. Sopravvivere lì è stato un miracolo. Finire, dopo mille viaggi, al Villaggio-rifugio di Cermenate è stato il loro secondo colpo di fortuna. Adesso cercano una casa. Sono paurosi e hanno bisogno di conoscere bene una persona prima di riuscire a fidarsi ma poi diventano molto affettuosi. Hanno circa due anni. Con loro è importante avere pazienza e non predendere subito grandi confidenze perché si portano sulle spalle i traumi subiti ma, lo ribadiamo, una volta acquisita la loro fiducia sono davvero due cani adorabili (oltre che bellissimi). Adottabili singolatmente.

Poi c'è la dolce Fiocchetta, buona come il pane che non ha alcun problema comportamentale o trauma. Viveva sulle strade di Palermo e anche lei attraverso vari iter è arrivata al sicuro a Cermenate. Fiocchetta è il classico cane che nei canili viene definito invisibile. È nera (ed è statisticamente provato che i cani neri sono maggiormente difficili da far adottare) e nessuno la nota. Un vero peccato perché è una cagnolina affettuosa e buona in grado di dare e ricevere molto amore.

Oltre a loro al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate ci sono tanti altri cani che aspettano una cuccia calda che sia per sempre. I cani, lo sappiamo benissimo, non sono un regalo di Natale, sono un impegno per la vita. La festa di Natale è stata solo un'occasione per andare a conoscere i cani che nessuno vuole e che hanno bisogno di una famiglia. Un disperato bisogno. Se siete interessati potete contattare il Villaggio a 4 Zampe al numero 031 722599 oppure Elena al numero di cellulare:+39 333 9030095