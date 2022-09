Sei magnifici cani alla ricerca di una nuova casa a settembre

Brandy

Ed ecco Brandy nato a luglio 2019

Un cucciolone che ha bisogno di tanto affetto.

Timido con gli estranei ma una volta conquistata la sua fiducia state certi che è per sempre

Mila

Mila nata circa nel 2019, sterilizzata, taglia media, compatibile con i suoi simili

Apprezza molto passeggiare in aree verdi, un po' meno in contesto urbano (pian piano si sta abituando),

leggermente diffidente con le persone al primo impatto ma é solo questione di tempo. con i volontari che già conosce fa i salti di gioia

Milk

Torniamo a dare visibilitá al nostro ospite Milk, circa 3 anni di vita, castrato, taglia media.

Giá abituato ad uscire in passeggiata con pettorina, nessun problema di compatibilitá con persone e suoi simili.

A Milk dovete solo dare un pó di tempo per conoscervi e farsi conoscere;

troppo spesso scartato per la sua leggera timidezza iniziale. con i volontari é un amore di cane, molto affettuoso.

Rebecca

Rebecca, circa 1 anno di vita. Taglia media gestibilissima in qualsiasi situazione.

Una cagnolina piena di vita. Giá abituata ad uscire in passeggiata con pettorina, nessun problema di compatibilitá con i suoi simili.

Timida a primo impatto, le dovete solo dare un pó di tempo per farvi conoscere; con i volontari é un amore di cane, molto affettuosa.

Cerchiamo pertanto per lei una famiglia paziente e che non la scelga solo per il primo impatto visivo.

Zeus

Torniamo a dare visibilità al nostro splendido Zeus.

Circa 3 anni e mezzo di vita, taglia media comunque gestibilissima.

Buono con tutti, giá abituato a vivere con altri cani e ad uscire in passeggiata con pettorina, adora l'acqua e i biscotti.

E' davvero un delitto vedere un cane cosí rinchiuso in un box.

