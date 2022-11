I magnifici 7 alla ricerca di una nuova casa a novembre

Brandy

Ed ecco Brandy nato a luglio 2019

Un cucciolone che ha bisogno di tanto affetto. Timido con gli estranei ma

Una volta conquistata la sua fiducia state certi che è per sempre

Chicco

Chicco, nato circa nel 2013.

Taglia media piuttosto contenuta.

Buon carattere, tranquillo in passeggiata con pettorina.

Compatibile con cani femmine, da valutare con i maschi. Molto affettuoso.

Non capiamo davvero cosa possa avere di così brutto per non essere mai considerato.

Masha & Milo

Vi presentiamo due degli ultimi arrivi al rifugio ... Milo e Masha

8 anni lui, 6 lei ... colore nero super elegante, praticamente identici ai labrador.

Vanno in passeggiata molto volentieri.

Riusciamo a trovare la classica adozione del cuore senza separarli ?

Mila

Mila nata circa nel 2019, sterilizzata, taglia media, compatibile con i suoi simili.

Apprezza molto passeggiare in aree verdi, un po' meno in contesto urbano (pian piano si sta abituando).

Leggermente diffidente con le persone al primo impatto ma é solo questione di tempo.

Con i volontari che già conosce fa i salti di gioia.

Rocco

Oggi vi presentiamo Rocco un bel cagnone grande di ca. 6 anni.

Rocco è un cane già abituato al guinzaglio ma è molto forte e quindi necessita di persone che lo sappiano gestire

Non ama i suoi simili e quindi sarebbe meglio un’adozione unica.

Spank

Vi presentiamo il nostro ospite Spank

7 anni, taglia piccola

ha sempre vissuto in casa con bambini e un altro cane. é arrivato da poco al rifugio a causa di problemi familiari

tranquillo in passeggiata, giá abituato a vivere in casa. un cane adatto a tutti

Amici per un pelo