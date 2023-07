8 magnifici cani alla ricerca di una nuova casa per l'estate

La scheda

mici per un Pelo nasce dall'omonimo gruppo di volontarie che da anni si dedica alla ricerca di affido per i cani presenti nei canili del centro sud. Accogliamo questi cani nella nostra struttura per il tempo necessario a trovare per loro una famiglia.Diamo loro riparo, sostentamento e cure ma cerchiamo anche occasioni per dare loro momenti di svago e di socializzazione. L'azione dei volontariato che ci può aiutare è proprio nell'offrire ai cani che ospitiamo, partendo da una semplice uscita in passeggiata, non solo momenti di svago ma anche occasioni per costruire una corretta relazione di fiducia e rispetto tra uomo e cane. L'attività di volontariato consiste nel portare i cani a passeggio, fuori dai loro box e nel farli correre e giocare negli sgambatoi.

Questa attività permette ai cani di svagarsi, di ridurre lo stress e di ricevere un po’ di affetto. Le passeggiate e le uscite dal box devono essere momenti finalizzati a migliorare il benessere del nostro amico e vanno quindi calibrate sulle sue peculiarità fisiche e caratteriali. Essere un volontario in un canile è una grande emozione. Farete del bene ai cani e verrete ripagati dal loro affetto. E' anche un'attività che richiede responsabilità e attenzione. Per questo richiediamo un'età minima di anni e il tesseramento che garantisce la necessaria copertura assicurativa.