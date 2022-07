5 splendidi cani alla ricerca di una nuova casa per l'estate

Chanel & Kira

Oggi vi presentiamo Chanel e Kira

Hanno circa 3 anni, 2 dei quali vissuti in simbiosi in un appartamento molto piccolo

Hanno bisogno di correre e giocare, sono una rinuncia di proprietà.

Si cerca adozione singola o ancora meglio di coppia.

Taglia media, dotate di chip e vaccini.

Molto affettuose, compatibili con i loro simili.

Saranno affidate sterilizzate.

Per info

Jo

Torniamo a dare visibilitá al nostro ospite Jo.

Poco piú di 1 anno di vita, taglia piccola, simil volpino.

Simpatico e affettuoso, cerca una famiglia che gli possa garantire tranquillitá.

Lui soffre il rifugio e la presenza di altri cani attorno a sé.

Per lui cerchiamo una famiglia non alla prima esperienza e che sia disponibile a conoscere il cane.

No perditempo o persone che lo desiderano solo per motivi estetici.

Per info

Gedeone

Oggi vi presentiamo Gedeone il baffone.

3 anni, taglia media, segugio, castrato.

Compatibile con i suoi simili:

Giá abituato ad uscire in passeggiata, andatura tranquilla.

Simpaticissimo orecchione e sbavone, vi aspetta al rifugio.

Per info

Hope & Petra

Amanti dei cuccioli dove sieteee?

Hope e Petra vi aspettano.

5 mesi di vita.

Non facciamogli passare altro tempo in rifugio.

Per info

Amici per un pelo