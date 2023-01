6 magnifici cani alla ricerca di una nuova casa per l'anno nuovo

Mila

Un saluto dalla nostra ospite Mila.

Molto giovane (circa 3 anni e mezzo), sterilizzata, taglia media, compatibile con i suoi simili.

Apprezza molto passeggiare in aree verdi, un pó meno in contesto urbano (pian piano si sta abituando).

Leggermente diffidente con le persone al primo impatto ma é solo questione di tempo.

Con i volontari che giá conosce fa i salti di gioia.

Per info

Milk

Torniamo a dare visibilitá al nostro ospite Milk.

Circa 3 anni e mezzo, castrato, taglia media.

Giá abituato ad uscire in passeggiata con pettorina, nessun problema di compatibilitá con persone e suoi simili.

A Milk dovete solo dare un pó di tempo per conoscervi e farsi conoscere.

Troppo spesso scartato per la sua leggera timidezza iniziale.

Con i volontari che giá conosce é un amore di cane, molto molto affettuoso.

Info

Nino

Ecco il nostro splendido Nino.

Circa 1 anno e mezzo di vita, taglia media contenuta.

Compatibile con i suoi simili.

Esce in passeggiata con pettorina.

Aspetta la sua occasione, venite a conoscerlo al rifugio!

Per info

Rebecca

Rebecca, circa 8 mesi di vita.

Taglia media gestibilissima in qualsiasi situazione.

Una cagnolina piena di vita.

Giá abituata ad uscire in passeggiata con pettorina, nessun problema di compatibilitá con i suoi simili.

Timida a primo impatto, le dovete solo dare un pó di tempo per farvi conoscere; con i volontari é un amore di cane, molto affettuosa.

Cerchiamo pertanto per lei una famiglia paziente e che non la scelga solo per il primo impatto visivo.

Per info

Ruby

Oggi vi presentiamo una delle ultime arrivate al rifugio...Ruby.

8 anni, taglia media simil maremmano.

Una cagnolina dolcissima, super tranquilla e discreta.

Ha il "vizio" di dare la zampa quando si avvicina.

Regaliamole una casa calda per l'anno nuovo,

Per info

