6 magnifici cani alla ricerca di una nuova casa per Natale

Barbara

Torniamo a dare visibilitá alla nostra ospite Barbara.

5 anni, taglia media contenuta, simil spinone.

Cagnolina molto tranquilla che non ama la confusione.

Esce giá in passeggiata con pettorina nessun problema di convivenza con i suoi simili.

Vi aspetta al rifugio

Per info

Bernie

Bernie, cucciolone di circa 8 mesi.

Taglia media comunque di facile gestione.

Molto affettuoso e giá abituato a passeggiare con pettorina.

Nelle scorse settimane é stata adottata la sua sorellina Bianca.

Riusciamo a trovare una sistemazione definitiva anche a lui ?

Come si fa a non innamorarsi della sua particolare coda tipo maialino?

Info

Camilla

Camilla 5 anni, taglia media.

Vaccinata e sterilizzata.

Dolcissima, un po' timida all’inizio.

Di una bontà disarmante.

Per info

Cuccioloni

2 splendidi cuccioloni vi aspettano al rifugio ?

6 mesi, colore nero (elengate e sta bene con tutto).

Pieni di vita e affettuosi, non facciamoli crescere in un box.

Giá abituati ad uscire in passeggiata con pettorina.

Per info

Mambo

Oggi é Mambo a presentarsi.

Giovane (circa 3 anni) e affettuoso, taglia media contenuta.

Arrivato da poco si é giá ambientato con tutti gli altri ospiti.

Grazie ai volontari sta trovando la piena fiducia durante le passeggiate

Per info

Amici per un pelo