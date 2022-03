Cinque splendidi cani alla ricerca di una famiglia ad aprile

Mila

Un saluto dalla nostra ospite Mila.

Molto giovane (circa 3 anni e mezzo), sterilizzata, taglia media

Compatibile con i suoi simili.

Apprezza molto passeggiare in aree verdi, un pó meno in contesto urbano (pian piano si sta abituando)

Leggermente diffidente con le persone al primo impatto ma é solo questione di tempo. con i volontari che giá conosce fa i salti di gioia.

Per info

Nebbia

Nebbia circa 2 anni e mezzo di maestosa bellezza. Taglia grande.

All'inizio un pó timido, diventerà il vostro inseparabile amico dopo che avrete fatto conoscenza; fedele come solo un cane pastore sa essere, brioso e dinamico, riempirà le vostre giornate di allegria e riuscirà a strapparvi una risata anche nelle giornate più storte.

Amante dei grandi spazi dove ama correre a perdifiato, vi conquisterà quando scoprirete che nulla lo rende più felice che il sedersi accanto a voi e condividere la vostra quotidianità.

Compatibile con cani femmina, cerca una famiglia per la vita con la quale riscattare un passato non troppo fortunato.

Per info

Pedro

Oggi vi presentiamo Pedro

1 anno, castrato, taglia piccola.

Simpaticissimo e affettuoso. Giá abituato ad uscire in passeggiata con pettorina. Compatibile con tutti i suoi simili.

Vi aspetta al rifugio.

Per info

Rocco

Il nostro ospite Rocco augura a tutti un buon aprile.

Circa 5/6 anni, taglia media, castrato.

Abituato a passeggiare con pettorina.

Molto molto affettuoso con tutti giá a prima vista.

Aa valutare la compatibilitá con i suoi simili, in particolare con i maschi.

Per Rocco cerchiamo una famiglia seria non alla prima esperienza

Per info

Amici per un pelo