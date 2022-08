I magnifici 7 alla ricerca di una nuova casa in agosto

Averna

Femmina di taglia medio-contenuta nata il 20/05/2008.

Va d’accordo con tutti.

Con le persone è gentile e simpatica.

Biagio

Circa 5 mesi di vita, indicativamente futura taglia media.

Come si fa a resistete ad un musetto cosi bello?

Gedeone

3 anni, taglia media, segugio, castrato

compatibile con i suoi simili

giá abituato ad uscire in passeggiata, andatura tranquilla

simpaticissimo orecchione e sbavone

Leo

Maschio quasi 2 anni, il cane che sorride.

Leo non ha mai conosciuto il calore di una famiglia eppure lui non ha nessun problema, né con grandi né con piccini!

Non facciamolo aspettare a lungo.

Meringa

Femmina di taglia media nata il 30/03/2018.

Ha ancora qualche difficoltà ad interagire con le persone, soprattutto con chi non conosce.

Cerca molto una figura di riferimento, che sia un cane o una persona, e ama le coccole.

Da poco ha iniziato ad uscire in passeggiata e a conoscere il mondo fuori dal canile.

Moschettieri

Fra tanti quadrupedi in cerca di casa, in un box troverete loro 4.

Sono i nostri 3 moschettieri. Tutti maschietti di 3 mesi e mezzo, futura taglia media-medio/grande.

Trovati abbandonati appena svezzati, alcuni loro fratellini non ce l'hanno fatta.

Loro hanno lottato per crescere e incontrare la loro famiglia che li accolga con amore e rispetto.

