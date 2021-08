Quattro simpatici cani cercano casa anche in agosto

E per chi, anche nella tranquillità di agosto, magari approfittando delle ferie, fosse alla ricerca di un bel cane da accogliere in casa, a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno, ecco la possibilità di dare il proprio contributo a chi più di tutti ama quei fedeli amici che hanno bisogno di trovare una nuova cuccia per sempre. Ecco quindi altri quattro splendidi esemplari. Sono tutti ospiti del canile Amici per un pelo di Olgiate Comasco. Questi quattro bellissimi cani non aspettano altro che essere adottati. Con amore.

Barbie

Taglia media contenuta, 6 anni di etá.

Sempre vissuti in un recinto per salvarla dagli avvelenamenti e cattiverie della sua gente.

Oggi è da noi e cerca una famiglia che le doni amore e le attenzioni che non ha mai avuto.

Test leishmania negativo.

Venite a conoscerla a Olgiate Comasco.

Per info

Barbara

Oggi vi presentiamo Barbara nata a novembre 2016

Tanto pelo e tanta dolcezza. Un po’ timida ma

ama passeggiare e aspetta una famiglia tutta per sé

La puoi venire a trovare presso il rifugio di Amici per 1 Pelo a Olgiate Comasco

Per info

Abel

Taglia media ca. 2 anni.

Giovane e molto dolce con tanta voglia di trovare una casa.

Affettuoso e giocherellone vi aspetta

Si trova ad Olgiate Comasco

Per info

Charly

Torniamo a dare visibilitá al nostro ospite Charly.

Maschio, taglia grande, 6 anni, castrato

abituato a vivere in famiglia e a passeggiare con pettorina

non fatevi intimorire dalla sua stazza (è tutto pelo)

Venite a conoscerlo a Olgiate

Per info

Amici per un pelo