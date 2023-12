A Cermenate ci sono 5 cani che nessuno vuole, in gabbia da troppo tempo. Serve un miracolo di Natale

Il Natale si avvicinata anche a Cermenate al rifugio Villaggio a 4 Zampe. Come ogni anno ci facciamo accompagnare tra i box a cercare i casi più disperati, sono i cani che nessuno adotta per svariati motivi: perché timidi, con tristi storie alle spalle o semplicemente invisibili. Sono proprio casi così detti disperati, cani che nessuno nota o vuole e che finiscono poi per passare il resto della vita in gabbia. Cosa hanno di sbagliato? Nulla.

Olga bella e dolce con la "zampa" saldata male

Olga è bella, dolce e giovane e di taglia media. Un tesoro con tutti gli altri cani, non litiga mai con nessuno. Il suo problema è una zampina incidentata e saldata male per questo non può fare lunghe passeggiate ma nella vita quotidiana non ha nessun problema e si comporta come tutti gli altri cani. Molto timida con le persone ma ha fatto passi da gigante da quando è arrivata a Cermenate.

Per lei cercano adozione come secondo cane e con persone tranquille e pazienti.

La potete incontrare a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe. Adozioni in provincia di Como e limitrofe. Per informazioni 333.3348459

Sheldon e Alan: direttamente dall'inferno

Dimenticati e che nessuno vuole anche se sono giovanissimi: non hanno nemmeno un anno.

"A ottobre, ci racconta Catia (la presidentessa di L'Unione fa la Forza) ci rechiamo in un posto dove nessun cane merita di vivere, una lotta continua con il cibo: la paura nei loro occhi. Abbiamo deciso di mettere in salvo Alan e Sheldon e fin da subito hanno mostrato riconoscimento. Sheldon più attivo e dinamico, Alan più timido e spaventato: entrambi con un cuore grande.

Si trovano presso il Villaggio a 4 zampe di Cermenate.

L'Unione, la piccola ma coraggiosa associazione Comasca (qui la loro storia), da anni si occupa di salvare cani dalle famigerate perreras spagnole, ovvero canili municipali, dei luoghi orribili, veri e propri lager sovraffollati e sudici, in cui i randagi o gli animali abbandonati dalle loro famiglie vengono stivati in attesa della morte. Spesso si preferisce non conoscere la realtà per non urtare la sensibilità di molti, ma purtroppo esistono situazioni che sono talmente indecenti, crudeli e cattive che non si possono nemmeno raccontare, non per immagini almeno.

Le volontarie di L'Unione fa la Forza una volta che riescono a liberare e salvare i cani dalle terribili perreras spagnole, li fanno arrivare nel Comasco, proprio al Villaggio a 4 Zampe. Se non potete adottare, ci sono molti modi per sostenerle basta guardare il loro sito.

Per Sheldon e Alan potete contattare via WhatsApp catia 340.9184408, Linda +34 651 11 53 40 Sere 389.6055529, Ilaria 3312231096.

Oppure inviare un email a: Info@unionefalaforza.it con una piccola descrizione della vostra famiglia!

Celine amante dei legnetti

Celine, sei anni, taglia media, la simpatia fatta cane, basta un legnetto per farla felice. Proprio ieri ha goduto di una lunga passeggiata con le volontarie, ha giocato con la sua amica bimba, ha fatto delle belle corse, è diventata la modella di tante belle foto: adesso le manca una casa vera, quella che non ha mai avuto ma si meriterebbe finalmente!

Celine vi aspetta a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe. Per appuntamenti Mariangela 3333348459

Dark ha bisogno di una persona di cui fidarsi

Bellissimo e giovane kelpi, taglia media, dinamico e affettuoso, cerca una casa per la vita.

Dark ha bisogno di una famiglia attiva che gli dia la possibilità di muoversi, correre, annusare e avere un punto fermo di cui fidarsi.Se avete queste caratteristiche e volete trovare un cane stupendo e molto intelligente potete prendere appuntamento con Chiara 333.1732111 e andare a trovarlo a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe

Aron

Lui è Aron, due anni, taglia grande, il cane più bello ed elegante del villaggio a Cermenate.

Per Aron cercano una persona attiva che lo aiuti a scaricare la sua energia: sta diventando sempre più bravo in passeggiata.

Compatibile con cani femmina di taglia adeguata. Per conoscerlo potete scrivere via WhatsApp a Elena al numero di cellulare 333 9030095 oppure Mariangela al 333 334 8459.

Il Villaggio dei cani di Cermenate

Oltre a loro al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate ci sono tanti altri cani che aspettano una cuccia calda che sia per sempre. I cani, lo sappiamo benissimo, non sono un regalo di Natale, sono un impegno per la vita. La festa di Natale è stata solo un'occasione per andare a conoscere quelli che nessuno vuole e che hanno bisogno di una famiglia e che sono in gabbia da tanto tempo. Un disperato bisogno. Se siete interessati potete contattare il Villaggio a 4 Zampe tramite Elena al numero di cellulare: 333.9030095 oppure Mariangela al 333. 334 8459.