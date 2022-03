Cane sparito nel nulla a Montano Lucino, si cerca disperatamente Muvi: appello urgente

Maddalena, la proprietaria di Muvi, non ha nessuna intenzione di rassegnarsi e continua imperterrita a cercare la sua cagnolina. Muvi, detta anche befanina, è nata il 6 gennaio 2009. È uno schnauzer nano. Il 21 marzo 2022 intorno alle ore 16 si è allontanata dalla Fattoria Valer di Montano Lucino, in località Grisonno. Maddalena è preoccupatissima e sono tanti i suoi appelli lanciati nelle varie pagine social per ritrovare la sua amata cagnolina. Normalmente, come scritto nell'appello, Muvi dopo aver fatto i suoi giretti nel bosco torna a casa e al richiamo dei suoi padroni rientra subito. Ma quel giorno non è tornata. Maddalena l'ha cercata nei boschi circostanti, senza alcun esito. Muvi è microchippata, sterilizzata e vecchietta. Non si avvicina facilmente alle persone, se si sente osservata gira in tondo per scaricare la tensione. Se la vedete chiamate Ats o direttamente la signora Maddalena cal numero 348 0369225