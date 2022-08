Emmental, il cane sbranato dai cinghiali ha bisogno di aiuto (e cerca casa)

La sopravvivenza a volte significa un sovraffollato canile oppure sei il cane di qualcuno che se ne è fregato totalmente di te e ti ha lasciato crepare sotto le zanne dei cinghiali che ti hanno lasciato buchi profondissimi su tutto il tuo corpicino. Emmental, non a caso chiamato così, adesso è sotto le ali protettive dell'associazione Como Scodinzola. Prima la bravissima Rosetta lo ha trovato e salvato da morte certa e ora la sua vita, grazie a tutte le volontarie migliorerà.

Scrive Lucia, la nostra referente per Como Scodinzola: "Lo abbiamo chiamato Emmental perché dopo le lacrime vogliamo iniziare con un sorriso". Emmental cerca casa ma prima deve essere curato a dovere. Se volete aiutare con qualche donazione per Emmental (l'estate comunque non è mai una bella stagione per le associazioni di volontariato) a questo link troverete tutti i modi in cui si può aiutare (non servono solo i soldi, ci sono molti modi per essere utili e fare del bene agli animali) altrimenti l'IBAN IT36P0623051010000015024468 (valido dal 24 aprile 2022) intestato a Como Scodinzola (tutte le donazioni effettuate tramite bonifico a partire dal 1° agosto 2017 -data di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni della Lombardia) sono detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi.

Se addirittura volete fare un miracolo e siete davvero interessati ad adottare questo povero e dolcissimo cane potete scrivere a: comoscodinzola@gmail.com dove potranno rispondere a tutte le vostre domande su Emmental.