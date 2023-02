A Ron restano pochi mesi di vita: appello (disperato) per un cane sfortunato ma sorridente

Ci occupiamo spesso di cani che arrivano a Como o cercano casa nella nostra provincia. Questa volta sconfiniamo di qualche chilometro perché Ron, che ha disperatamente bisogno di una famiglia si trova a Monza. L'appello però è urgentissimo e sta girando su tutti i giornali e i social della Lombardia perché la sua storia è davvero straziante e il tempo che gli rimane pochissimo.

Questa volta serve un piccolo miracolo. Per lui, il dolcissimo Ron.

La storia di Ron

Nato nel 2017, Ron è un cane di taglia medio-grande dal pelo corto fulvo carbonato. È arrivato a dicembre al rifugio di Monza insieme alla sua compagna di vita, Tera, che da poco è stata felicemente adottata dalla volontaria ENPA Marianna e dalla sua famiglia.

Ron e Tera sono entrambi cresciuti in famiglia ma prevalentemente vissuti da soli nel giardino di casa, senza mai uscire in passeggiata: per questo conoscono poco il mondo esterno.

Ciononostante sono rimasti estremamente fiduciosi e ben disposti anche nei confronti di chi non conoscono.

Ron e Tera hanno avuto due destini assai diversi.

Se per la cagnolona Tera l’arrivo in canile ha segnato l’inizio di un periodo fortunato che si è concluso con una splendida adozione, a Ron non è andata altrettanto bene. I primi controlli effettuati dopo l’arrivo e un gonfiore “sospetto” sotto il lato sinistro del muso hanno reso necessari ulteriori prelievi ed esami per una diagnosi certa. E il responso, purtroppo, ha confermato quello che tutti temevano, anche se difficile da accettare: un linfoma che si è già sviluppato in diversi linfonodi.

Le adozioni a distanza del tenero Ron

Ron al momento sta bene; è uno dei cani più buoni e dolci con le persone, bambini compresi, che i volontari e operatori ENPA abbiano conosciuto in tanti anni. Mangia di gusto, “sorride” spesso e si gode le uscite dentro e fuori il canile in compagnia dei suoi amati volontari. Proprio per il suo buon carattere è anche uno dei beniamini del Progetto Famiglia a Distanza e sono tante le persone che vengono a trovarlo per passare del tempo con lui. I miracoli però a volte accadono.

ENPA vorrebbe tanto offrire a questo splendido cane la possibilità di passare il resto della sua vita - seppur molto probabilmente breve - in una casa, accanto a una famiglia che lo ami e che gli dia la possibilità di recuperare il tempo perso facendo tante esperienze nuove. "Noi, scrivono i volontari, lo immaginiamo in vacanza al mare o in montagna, o semplicemente sdraiato a pancia in su un bel divano, circondato dall’amore che merita.

C’è da qualche parte una famiglia speciale disposta ad accogliere Ron? Per info o per fissare un appuntamento per conoscerlo, scrivete a canile@enpamonza.it, oppure chiamate in canile tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 allo 039/835623.