Caramello, illuso e riportato in canile: il cucciolo cerca casa a Como (che sia per sempre)

Quando qualche settimana fa abbiamo pubblicato l'appello per l'adozione di 4 cuccioli (incrocio con setter), Caramello è stato quello più richiesto ma anche quello più sfortunato. In tantissimi hanno chiamato per lui, ma, come spesso diciamo, adottare un cane non è un gioco e bisogna essere consapevoli. Amore, coccole, giochi, avere un cane (un cucciolo poi) è un'esperienza bellissima e spesso diventano dei veri e propri membri della famiglia, ma ci sono anche delle responsabilità.

Caramello è stato molto sfortunato: i suoi fratelli hanno già trovato una casa, lui invece è stato riportato al rifugio Villaggio a 4 Zampe di Cermenate. La prima famiglia che voleva adottarlo lo ha preso e riportato indietro dopo meno di 5 ore. Il motivo? Le vacanze: "Magari lo riprendiamo a settembre". Un'altra volta è stato "prenotato" ma poi la persona che voleva tanto adottarlo è sparita. Inutile commentare, passiamo al concreto. Caramello ha circa 4 mesi, bello, buono e tenerissimo. Taglia media (stile setter).

Lo potete andare a trovare al Villaggio a 4 Zampe a Cermenate (Como).

Chi interessato può scrivere via WhatsApp a Mariangela al +39 333 334 8459. Caramello cerca una casa, che sia per sempre. Meglio Como o comunque in Lombardia.