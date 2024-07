Si cerca disperatamente Olivia, scomparsa nel nulla da Argegno

In redazione è arrivato l'appello disperato di Maurizio e Piera, i proprietari di questa bellissima cagnolina di nome Olivia. Olivia è scomparsa sabato 29 giugno in mattinata da Argegno in zona via Schignano. Ha 6 anni, è di taglia piccola (pesa 9 chili circa) ed è sterilizzata e con microchip. Non si esclude che possa essere stata presa o addirittura rubata da qualcuno. È scura con una macchia bianca sul muso e una zampina bianca, tutti segni particolari che la rendono unica.

"Chiunque la avvisti, scrivono i proprietari, anche al guinzaglio di qualsiasi persona, avvisi subito la polizia, faccia una foto e ci avvisi al 380.3589571 o 338.5824902". Ricompensa per chi la dovesse ritrovare.