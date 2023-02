Nancy, il padrone rinuncia alla proprietà e la riporta in canile. Cerca casa a Como (disperatamente)

Peggio che crescere in un canile o rifugio, peggio di qualsiasi maltrattamento fisico per un cane c'è una sola cosa: essere abbandonati. Un dolore immenso per questi animali che spesso rimangono tristi dietro le sbarre, speranzosi che la persona che li aveva presi con sè, in cui loro vedevano un porto sicuro e una famiglia, torni a riprenderli.

Nancy, questa bellissima cagnolona ha 4 anni e di delusioni, quelle che spezzano il cuore, ne ha già vissute troppe.

Da quando è piccola ha visto le persone fare una cosa sola: abbandonarla. E senza motivo.

Nel primo post per cercarle una nuova casa (due anni fa) la volontaria Emanuela aveva descritto bene la situazione:

"Di lei posso dirvi che in due anni ha provato di tutto: l'abbandono, il rifugio, un'adozione sbagliata, la rinuncia di proprietà ed ora nuovamente il rifugio.

Nancy é giovane ma le mancano le esperienze, la socializzazione, non ha mai giocato.

Diciamo che la sua ex famiglia era proprio come dire una mxxxa!

Ecco sí ho trovato la descrizione giusta!

Nancy é stata adottata a pochi mesi, mai socializzata ne con i suoi simili, ne con le persone, mai giocato, veniva portata sotto casa a fare i bisogni e poi rientrava. Ecco questo é stato tutto ciò che ha conosciuto nel primo anno e mezzo".

La nuova vita di Nancy: ora le serve una casa tutta sua (e che sia per sempre)

Questo succedeva appunto due anni fa. Ora Nancy di anni ne ha quasi 4 e si trova al rifugio Villaggio a 4 Zampe a Cermenate in via Privata Amendola, 14, Cermenate, Italy. È molto migliorata, è brava al guinzaglio, ha fatto le sue esperienze di socializzazione. Va daccordo con tutti i cani, con i gatti no.

Grazie alle volontarie che l'hanno aiutata a inserirsi nel mondo, la dolce Nancy è davvero pronta per essere adottata e per trovare la sua famiglia, una che sia per sempre. Cerca casa a Como e provincia e se volete andare a trovarla si trova a Cermenate. Taglia medio/grande bella, attiva e dinamica.

Per informazioni ( solo chi realmente interessato) Elena 333.9030095