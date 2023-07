Tesca, il gigante buono: 41 kg di puro amore, tenuta in catena da un uomo che la odiava. Cerca casa a Como

È Catia, la presidentessa dell'associazione di volontariato l'Unione fa la Forza a raccontarci la storia di questa cagnolona di 41 chili, che merita una seconda possibilità dopo aver già sofferto tanto nelle grinfie di un uomo che la maltrattava, tenuta in catena, piena di parassiti, un uomo talmente cattivo da non accettare neanche di disfarsene, di darla a chi l'avrebbe potuta curare. La buona notizia è che ora si trova a Cermenate (Como) al rifugio Villaggio a 4 Zampe e aspetta un'adozione del cuore. Ecco la sua storia.

Il suo aguzzino: "Per me può anche morire"

"Nel 2019, ci racconta Catia, nelle strade di Malaga abbiamo trovato lei, Tesca, l'abbiamo chiamata così perché è davvero Gigantesca, pesa 41kg. Era piena di pulci zecche e aveva una catena spezzata al collo, chissà da quale mostro era scappata.

Inizia una battaglia "legale" non tanto piacevole, Tesca aveva il microchip e dovevamo seguire le procedure, chiamare il proprietario e chiedere se ce la cedeva, visto che non riusciva a curarla.

"La potete anche portare in perrera, per me può anche morire". Insistiamo nel chiedere la cessione, ma nulla. Non gli sarebbe costato niente ma evidentemente preferiva che il cane soffrisse.

Lottiamo con la burocrazia, cerchiamo di intestarla a noi come associazione. Ma si sa, quando si tratta di leggi, i bastoni li mettono molto bene in mezzo alle ruote! L'unica soluzione è stata quella di portarla in perrera (ndr. sono gli infernali canili municipali spagnoli, dei luoghi orribili, veri e propri lager sovraffollati) e sperare di ritrovarla viva".

"Nessuno ci voleva aiutare, continua il racconto di Catia, e intanto gli anni passavano, fin quando a marzo 2023 finalmente, facendo rumore e muovendo carte su carte e puntando i pugni, Tesca riusciamo a farcela intestare e ora è dell'associazione l'Unione fa la forza.

Non è più la giovanissima, ma è ancora nel pieno della sua vita: ha 6 anni. Purtroppo ha contratto la leishmaniosi, sfido chiunque a non prenderla per come era piena (faceva paura guardarla) di zecche e pulci. Ora siamo finalmente riusciti a portarla in Italia, vi aspetta al Villaggio a 4 zampe di Cermenate (Como)".

Per info, solo chi ha un cuore grande come Tesca e intenzioni serie, ovvero di offrirle amore e una casa per tutta la vita: Catia 340.9184408.