Fiore, il cane che non aveva mai visto un prato: solo gabbie per lei. Cerca casa a Como

Fiore è di una dolcezza infinita nonostante la vita sia stata crudele. Per anni, quasi tutta la sua vita perché lei ne ha 9, non ha mai messo una zampa su un prato. Non sapeva cosa fosse un bosco o un luogo dove correre in mezzo alla natura perchè per lei c'erano state solo gabbie: strette, sporche, sovraffollate.

Fiore è entrata cucciola al canile di Palermo. Accalappiata in strada, triste e bieco abbandono come purtroppo spesso succede da tanto tempo in Sicilia!! Ha subito diverse deportazioni in canili convenzionati e per otto anni, non ha conosciuto niente del mondo esterno, non ha mai visto un prato o un bosco, solo tanti cani nel suo stesso box che andavano a casa mentre lei, invisibile agli occhi di tutti rimaneva in attesa di una famiglia che ancora adesso non è arrivata. Partita l'anno scorso con la sua valigia di speranze è arrivata a Busto Arsizio (Varese) presso l associazione Emi Onlus dove continua ad essere invisibile e non scelta. Nessuno la vuole o la nota nonostante il suo carattere meraviglioso! Tranquilla, amante del bosco e dell’ acqua e molto curiosa.

Ora un volontario le sta facendo conoscere il mondo esterno e le sta facendo fare tante esperienze mentre Fiore continua ad aspettare una famiglia!

Fiore è stata chiamata così proprio per questo: perché dopo anni di privazioni finalmente ha un nome esta conoscendo cosa sia la Natura, cosa sono i fiori e l'erba. E se facessimo il miracolo di farle anche capire cosa significa avere una famiglia?

Fiore creca casa a Como o Varese o comunque in Lombardia. Solo chi realmente intenzionato e amante degli animali.

È una taglia media, pesa 17 kg, molto smilza. Per informazioni: Massimo 349.0558462