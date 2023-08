Il caso disperato di Emmental, il cane che non vuole nessuno: cerca casa a Como. Serve il miracolo

Avevamo già raccontato la sua storia mesi fa e nonostante l'appello sia stato letto e condiviso centinaia di migliaia di volte lui è ancora lì ad aspettare il suo riscatto. Emmental ha 6 anni è un mix beagle e nella sua vita ha già sofferto tanto. È stato ritrovato miracolosamente vivo in un bosco, trafitto dalle zanne dei cinghiali. Recuperato da Rosetta è stato curato ed è entrato a far parte della famiglia di Como Scodinzola, l'associazione di volontariato che si occupa (anche) dei casi disperati. Nessuno però lo vuole. Succede, a volte, per motivi disparati che anche i cani belli come lui, buoni come lui, socievoli e giocherelloni come lui non vengano notati e restino lì, ad aspettare con il muso sempre pieno di speranza. Zero richieste per Emmental.

In questi 33 secondi di video però siamo certi che qualcuno si innamorerà di lui. Quindi vi diciamo subito che se siete interessati dovete rivolgervi alle volontarie di Como Scodinzola

Barbara 347.0186913, Lucia 346.3223576, Federica 347.9253911 (tutte le info sull'associazione e come aiutare su www.comoscodinzola.it)

Dolcissimo con tutti, ama gli abbracci: chiunque arrivi si ritrova ad abbracciarlo.

Adora essere accarezzato, il contatto fisico e i biscotti. È ubbidiente anche in mezzo al bosco dopo che ha avvistato i conigli che gli accendono la memoria della sua vita coi cacciatori, ma anche caparbio quando si tratta di farti capire cosa vuole.

Per lui l'ideale è una famiglia che ami le attività all'aria aperta con un amico fedele.

Ci aiutate ancora una volta a fare il miracolo?