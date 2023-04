Serve il miracolo della condivisione: dopo 9 mesi la famiglia non lo vuole più, Brown cerca casa a Como

Una storia (purtroppo) come tante, una di quelle dove è inutile fare polemiche ma è molto più costruttivo condividere e cercare di trovare una soluzione per lui. Parliamo di Brown, adottato dalla Puglia nell'agosto 2022. Ora la famiglia adottante, dopo 9 mesi, non lo vuole più. Quindi se non si trova uno stallo o ancora meglio un'adozione per lui è già pronto il biglietto di ritorno al Sud: la staffetta è prenotata per fine aprile.

Brown è stato trovato cucciolo in zona stazione, a Bari Nord. Era riuscito a intrufolarsi nel cancello di una villa ma la proprietaria non poteva tenerlo, quindi è stato consegnato nelle mani di Marilena e Carlo (volontari della LEAL - Lega Antivivisezionista di Corato-Bari).

Questa è stata sicuramente una fortuna perché come spesso fanno i coraggiosi e infaticabili volontari, da Bari sono riusciti a procurargli un'adozione in Brianza. Ed è lì, a pochi chilometri dal comasco, che si trova adesso questo buonisssimo (che sia bello si vede dalle foto) cane. È socievole con i suoi simili, con i gatti non è stato testato. È esuberante ma dal cuore buono. Sicuramente dopo 9 mesi in una casa il suo cuore si spezzerà qualora dovesse rifare il lungo viaggio verso Sud e tornare dietro le sbarre di un canile. Ci vuole il miracolo della condivisione. Non vi scriviamo i motivi per cui questa famiglia ha rinunciato a lui, ma non hanno nulla a che vedere con il buon cuore di questo adorabile cane.

Per informazioni, solo chi veramente interessato via Whatsapp: 349.3680370 Alice oppure Marilena 345.1118180