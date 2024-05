Brooklyn, il cane che volevano bruciare vivo cerca casa a Como. Appello urgente

Partiamo dalla fine di questa triste storia, che è il lato più rassicurante: Brooklyn ora sta bene ed è al rifugio Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (Como) coccolato e amato dalle volontarie. Purtroppo per arrivare fino a qui ha passato una vita d'inferno.

Quando è stato trovato legato fuori dal canile era magrissimo e con una evidente bruciatura sulla schiena. 30 centimetri dati da un liquido infiammabile che probabilmente gli è stato gettato addosso prima di essere abbandonato fuori dal canile, forse nella speranza di sbarazzarsi di lui definitivamente. Ma qualcosa è andato storto per chi voleva il suo male: lui se l'è cavata con la bruciatura sulla schiena, un segno che non andrà più via ma che non ha intaccato il resto del corpo e il suo bel muso.

Brooklyn ce l'ha fatta e non solo: nonostante tutto è un cane socievole, buono anche con i bambini e non ha paura delle persone. Ha 9 anni, e un simil amstaff ed è riuscito a farsi voler bene da tutti. Con i cani maschi è da testare, con le femmine va d'accordo. Questo cagnolone merita una possibilità e di trascorrere anni sereni dopo tutte le cattiverie subite che comunque non hanno cambiato la sua indole buona e socievole. L'appello per lui è urgente. È possibile andarlo a trovare a Cermenate al Villaggio 4 Zampe e potete scrivere via WhatsApp a Elena 333 9030095. Si lascia in adozione a Como e provincia o comunque in Lombardia.