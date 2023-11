La (triste) storia di Betzy e dei suoi cuccioli: ora ci vuole il miracolo di Natale per questo cane che si trova a Como

Erika e Simona sono le volontarie del Gruppo Como Amici degli Invisibili e si sono rivolte a noi per cercare di aiutare Betzy, una cagnolina di 5 anni che nella vita ha già provato tanto dolore e che ora si trova in pensione a Como. Betzy è molto pacata, tranquilla e buona nonostante la sua triste storia e il suo sguardo è uno di quelli che cattura l'anima. Cominciamo dal principio. "È stata salvata in extremis, ci spiega Erika, dal trasferimento in uno dei tanti canili calabresi sovraffollati e dimenticati, dove l'interazione umana è ridotta a zero e i cani difficilmente riescono a uscire e a trovare casa.

La storia di Betzy è particolare, purtroppo non unica ahimè. Ex randagia, è stata accalappiata senza pietà in una calda mattinata d'estate, appena arrivata in canile le volontarie l'hanno subito vista disperata, con le mammella piene di latte, cercava in ogni modo di andarsene via e piangeva. Le nostre volontarie a quel punto sono uscite per le strade della periferia Cosentina e hanno individuato il luogo dove è stata accalappiata e in mezzo alle sterpaglie vicino a un cimitero hanno sentito guaire. E lì hanno trovato la cucciolata. I cuccioli appena nati sono stati presi e portati dalla mamma: la scena è stata struggente. Mamma Betzy tra le lacrime di tutti ha finito di svezzare i suoi piccoli. Poi li ha visti partire per andare a casa uno a uno e, pazientemente, è rimasta in canile rassegnata al suo destino. Non ha mai più tentato la fuga. Va d'accordo con tutti. Vorremmo per lei magari un bel miracolo di Natale, quella tranquillità e amore che tanto si merita. Per info: Erika 348 135 8917 o Simona 338 7795130".

Speriamo quindi nel miracolo di Natale anche se è bene ricordare che i cani non sono oggetti, e si devono prendere in famiglia con consapevolezza e solo se si è davvero intenzionati a prendersi cura di loro per tutta la durata della loro vita.