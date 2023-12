Albese, 7 cuccioli appena nati abbandonati in una scatola del vino in mezzo alla strada

Sono stati abbandonati dentro una scatola che prima conteneva bottiglie di vino in mezzo a una strada nel Comasco, a Albese con Cassano. Neanche una copertina per scaldarsi: i sette cuccioli nati da pochissimi giorni si sono stretti tra loro finché qualcuno fortunatamente li ha trovati e ha avvisato Marco Marelli, responsabile del canile della Valbrasca e presidente della sezione comasca dell’Enpa, che li ha recuperati. È proprio lui a mettere un appello che sta girando sui social. Non servono altre parole ma in questo momento più che mai un aiuto concreto:

"Albese con Cassano, appena recuperata cucciolata di 7 meticci di circa una settimana abbandonata in una scatola del vino senza neppure una coperta per tenerli caldi. Cerchiamo con urgenza qualcuno che ci aiuti a fare da balia ai cuccioli seguendoli nella fase di allattamento". Potete scrivere via Messenger alla pagina Facebook di Marco Marelli (questo il link).