Giada, il cane che tutti cacciavano via a bastonate cerca casa e ama ancora gli esseri umani

Le orecchie di Giada sono tagliuzzate, forse sono stati i topi quando è stata chiusa per molto tempo in uno sgabuzzino. O forse è la vita in mezzo alla strada che è arrivata dopo la reclusione, una vita paradossalmente migliore perchè anche se la cacciavano tutti via a bastonate e sassate almeno Giada era libera. Un giorno qualche anima buona ha chiamato Annamaria, sapendo che si occupava di volontariato con il suo rifugio Cane Amico a Misilmeri (Palermo) per chiederle di prenderla con se e, come sempre Annamaria non si è tirata indietro. Così Giada ha ricevuto tutte le cure e pian piano si è ripresa, senza mai, nemmeno un giorno, nemmeno quando prendeva i sassi in testa, smettere di, concedeteci il termine, "sorridere" agli uomini: la sua fiducia è ancora intatta e il suo carattere dolce. Poi il lungo viaggio, fino alle porte di Como, per darle almeno la speranza di una vita

Giada ora si trova a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe via Amendola a Cermenate, in provincia di Como. È positiva alla lesmaniosi ma bisogna sfatare il brutto mito che sia una malattia per forza problematica perchè se viene trattata per tempo e con i giusti farmaci consente al cane una vita normale proprio come gli altri cani. Brava al guinzaglio. Anche se dalla foto sembra un cane anzianotto, la bella Giada è del 2019 e ha solo 3 anni: del resto ha mantenuto uno spitito gioioso ma il copro porta ancora qualche segno dei maltrattamenti e dell'incuria subiti.

Per info solo se realmente interessati via WhatsApp Elena 333 9030095