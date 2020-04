In volo sul lago piatto e tranquillo: il Lario così non si è mai visto

Una tavola immobile che riflette le immafini delle rive e dei monti: lo spettacolo della natura durante il coronavirus appare in tutta la sua evidenza anche sul Lago di Como. La superficie del Lario non presenta neanche un'increspatura. Non ci sono barche che solcano le acqua del lago. La presenza dell'uomo sembra quasi totalmente assente. Quale momento migliore per assaporare la bellezza di questo gioiello del Nord Italia? Le belle immagini sono dell'operatore Valerio Carletto.

