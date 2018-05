"YouPol", a Como l'App della Polizia per segnalare bullismo e spaccio: video

Si chiama "YouPol" ed è un'applicazione studiata dalla Polizia di Stato per segnalare in tempo reale episodi di bullismo e spaccio di droga, anche in forma anonima. La nuova App da martedì 15 maggio è attiva anche a Como dove è stata presentata dal Questore Giuseppe De Angelis.

Si rivolge principalmente ai giovani, ma può tornare utile anche per segnalare con immediatezza furti in abitazione, tentativi di truffa ed episodi simili.

Nel video della Polizia la spiegazione passaggio per passaggio di come funziona.