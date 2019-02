La testiominianza di un papà comasco con un figlio affetto da una malattia rara. Luca Bernuzzi è intervenuto davanti al consiglio comunale di Como nella sera del 25 febbraio 2019 in occasione dell'iniziativa #viviconimalatirari ideata da Angelo Silicorni, primario di Pediatria dell'Asst Lariana dell'ospedale Sant'Anna. Iniziativa alla quale ha aderito anche il Comune di Como In occasione della dodicesima Giornata mondiale della malattie rare.