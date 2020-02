Forte vento sul Lago di Como: 3 video spettacolari

Tre video che ben mostrano la forza del vento che ha sferzato Como e il suo lago nella giornata del 5 febbraio 2020 caratterizzata, purtroppo, non solo dallo spettacolo della natura ma anche dai gravi danni da essa prodotti.

Il secondo e il terzo video sono della nostra lettrice Rosina Sappia. Il Lario assomiglia in queste immagini più a un mare in tempesta che a un placido lago prealpino.

