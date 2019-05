Derby Como-Lecco, strade chiuse per la partita: è caos traffico in città, i video

Traffico paralizzato in città per la partita tra Como e Lecco di mercoledì 22 maggio 2019: la chiusura delle strade intorno allo stadio Sinigaglia per motivi di sicurezza ha mandato in tilt la circolazione nella convalle.

Come si vede nei video inviati da una lettrice di Quicomo e girati intorno alle 18.30, si è creata una lunghissima coda in tangenziale, con gli automobilisti rimasti a lungo bloccati e addirittura scesi dalle auto.

La decisione è stata adottata a tutela dell'ordine pubblico in una partita ritenuta a rischio: scontri, in effetti, si sono verificati fuori dal Sinigaglia prima della partita tra i tifosi del Lecco arrivati in città senza biglietto e la polizia.

Una giornata particolarmente difficile sul fronte traffico a Como, in mattinata reso difficoltoso dall'intervento in viale Battisti per ridipingere le strisce pedonali dopo le asfaltature in vista dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia di domenica 26 maggio.