Topi alla stazione di Grandate: il video

Grossi e numerosi topi si aggirano nei pressi della stazione di Grandate-Breccia. Dopo quasi un anno di continue segnalazioni e denunce da parte degli utenti di Trenord che ogni giorno prendono il treno in direzione di Milano, il consigliere comunale Martinelli prende posizione: "Situazione indegna. Csu, che gestisce il parcheggio, deve intervenire in modo più efficace". Da qui la proposta di una video-trappola, non per i topi, bensì per gli uomini.