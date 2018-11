Il ritratto del papà della Rivarossi di Como: il video in timelapse di Silvio Curti

Ci saranno anche due ritratti realizzati appositamente da Silvio Curti nella mostra "Rossi di Passione", esposizione dedicata ai miti italiani della Rivarossi, storica azienda lariana di trenini, e del campione di motociclismo Valentino Rossi. Accanto ai ritratti anche un terzo quadro, per omaggiare il monumento dedicato a Riva-Rossi esposto a Sagnino.



Nel video in timelapse si vede l'artista dipingere il ritratto dell'ingegner Alessandro Rossi a partire dall'unica foto esistente del papà della fabbrica di Sagnino.

Chi è Silvio Curti

Curti, dopo aver studiato al Setificio di Como e all’Accademia di Brera di Milano, dal 2010 al 2018 ha lavorato presso l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como portando avanti in parallelo la sua

carriera artistica. Nel 2016 e nel 2017 è stato ospite come vignettista nel celebre programma sportivo della Rai - La Domenica Sportiva. Nel 2016 ha inaugurato la sua prima mostra personale a Como, intitolata Bipolarity. Oggi è riapprodato come docente di grafica presso il Setificio. Ha affinato negli anni il suo stile iper-realista, cercando di superare i dettagli della fotografia attraverso il disegno.

"Come un imprenditore lotta per rendere competitiva la sua azienda o un pilota che ogni giorno sfreccia

a 300 all’ora sull’asfalto - ha detto Curti- ho accettato questa sfida per rendere omaggio a due talenti italiani”.