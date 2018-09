Palio del Baradello di Como, il Barbarossa sulla "Lucia" e i giocolieri in piazza Duomo: il video

Il Barbarossa è sbarcato a Como, arrivando via lago a bordo di una "Lucia" (nel video il momento della partenza), la tradizionale imbarcazione lariana: sabato 8 settembre 2018 il Palio del Baradello, con il suo corteo di figuranti, è arrivato in città per la consueta rievocazione del Giuramento dei Capitani.

Un momento di festa seguito da tanti turisti e comaschi che ha visto la partecipazione anche di apprezzati gruppi folcloristici, come i musici e sbandieratori di Tavernola e i Circateatro, giocolieri con torce infuocate, che hanno animato il pomeriggio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In serata la 38esima edizione della manifestazione è proseguita con la cena medievale al Broletto. Qui il programma dei prossimi appuntamenti del Palio.