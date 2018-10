Protezione civile in piazza Cavour a Como, coreografia per la campagna "Io non rischio": video

Volontari della protezione civile in piazza a Como il 13 e 14 ottobre 2018 per la campagna nazionale "Io non rischio" per contribuire a diffondere la cultura e le buone pratiche di protezione civile.

Per due giorni allestiti gazebo in piazza San Fedele e in via Vittorio Emanuele angolo via Maestri Comacini dove i cittadini hanno incontrato i volontari che hanno distribuito materiale informativo appositamente realizzato per la campagna. Obiettivo è imparare cosa fare prima, durante e dopo un’emergenza, per prevenire o mitigare i danni e così ridurre il rischio.

Domenica 14 ottobre allestito un terzo gazebo, in piazza Cavour, dove è sceso in campo, accanto a volontari e cittadini, anche il testimonial d’eccezione della campagna, Javier Zanetti, protagonista anche dello spot ufficiale della campagna.

Proprio in piazza Cavour i volontari hanno dato vita alla coreografia che vedete nello spot: a tempo di musica hanno portato ciascuno un pannello che ha dato vita alla scritta "Io non rischio". Il tutto completato da un lancio simbolico di palloncini gialli, colore della campagna.