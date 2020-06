La protesta di Como Nuoto in piazza Cavour: video

Como Nuoto prima di arrendersi all'assegnazione del bando che l'ha scalzata dalla sede di viale Geno, chiede che vengano verificati i dati degli iscritti della società ligure con la quale Pallanuoto Como di Giovanni Dato (ex atleta della Como Nuoto e ora suo rivale dentro e fuori dalla piscina) ha costituito la mini-cordata che ha vinto quel bando. Nella mattina del 21 giugno 2020, alle ore 10, gli atleti della Como Nuoto e le loro famiglie si sono riuniti in piazza Cavour per protestare.

